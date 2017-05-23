Гражданин Израиля пытался скрыть $35 тыс. - Госкомтаможня Азербайджана (ВИДЕО)

23 мая 2017 17:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Гражданин Израиля Александр Горенштейн, собиравшийся 18 мая вылетать из Азербайджана в Израиль авиарейсом J 2021 Баку -Тель-Авив, прошел таможенный контроль, но не задекларировал находящуюся при нем иностранную валюту, говорится в сообщении пресс-службы Государственного таможенного комитета (ГТК), распространенном во вторник.

«Поскольку его поведение в зоне контроля авиационной безопасности показалось подозрительным, Горенштейн был задержан сотрудниками таможни. Он сказал, что во внутренней части его брюк находятся 10 тысяч долларов. Во время личного досмотра были найдены и изъяты еще 33 тысячи долларов, а в портмоне – две тысячи незадекларированных долларов, всего 35 тысяч долларов. Поскольку не был представлен документ, подтверждающий ввоз этой валюты в страну, а также письменная декларация, был составлен соответствующий протокол», - говорится в сообщении

По факту проводится расследование.

Ранее была распространена не соответствующая действительности информация о том, что якобы таможенники допустили противоправные действия в отношении гражданина Израиля, проходящего таможенный контроль в Международном аэропорту Гейдар Алиев, и что незаконно была изъята найденная при нем валюта.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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