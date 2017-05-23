Студенты и магистры UNEC получат возможность пройти практику в престижной компании (ФОТО)

В UNEC состоялся «День карьеры».

В мероприятии «День карьеры», состоявшемся при организационной поддержке Центра карьеры UNEC и с участием компании KPMG, приняли участие студенты IV курса и магистры.

Директор Центра карьеры Фуад Алиев отметил, что компания KPMG внесла свой вклад в успешное развитие Азербайджана, устойчивое развития рынка капитала и превратилась в неотъемлемую часть среды делового бизнеса. Компания, оказывающая местным и международным клиентам аудиторские, налоговые и консультационные услуги, успешно сотрудничает с UNEC. Наши студенты и магистры имеют возможность постоянно проходить практику в этой престижной компании.

Менеджер по человеческим ресурсам представительства Азербайджана KPMG Наргиз Ибрагимова проинформировала кандидатов по программе стажировки и вакансиях, имеющихся в компании.

Во время мероприятия кандидаты в аудиторском, налоговом и финансовом департаментах азербайджанского представительства KMPG сдали тестовые экзамены (Verbal and Numerical Reasoning Test) для прохождения практики на платной основе. В тестовых экзаменах участвовали студенты последних курсов и магистры, получающие образование по специальности – финансы, бухгалтерский учет, аудит и управление бизнесом UNEC. Кандидаты, успешно прошедшие этап тестирования и собеседования, получат возможность пройти практику на платной основе.

Об UNEC:

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.