Завтра в Баку ветрено, до 25 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в среду ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, местами ожидаются кратковременные дожди и гроза, порывистый северо-западный ветер, сообщили Trend во вторник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-17, днем - 21-26, в Баку ночью - 15-17, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-90, днем - 60-70 процентов.

24 мая умеренные колебания метеорологических факторов и близкий к климатической норме температурный режим на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеозависимых людей, однако 25 мая, временами усиливающийся ветер может вызвать дискомфорт у некоторых метеозависимых людей.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах сильные, возможен град. Порывистый западный ветер.

Ночью 12-17, днем 23-28, в горах ночью 5-10, днем 13-17 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)