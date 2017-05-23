По предварительной информации среди пострадавших в Манчестре нет граждан Азербайджана

23 мая 2017 13:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На данный момент среди жертв и пострадавших в результате взрыва в Манчестере нет граждан Азербайджана, сказал Trend официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев со ссылкой на посольство в Великобритании.

Азербайджанское посольство продолжает контактировать с местными органами власти в Великобритании.

«При появлении каких-либо новостей будет представлена дополнительная информация», - сказал Гаджиев.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, по предварительным данным, произошел теракт. Первые звонки в службы спасения от посетителей концерта поступили в 22.35 (00.35 мск), позже очевидцы сообщали в соцсетях о двух "хлопках, похожих на взрывы", на стадионе. По информации полиции, 22 человек погибли, более 50 получили ранения. Как сообщали СМИ, пострадавшие получили ранения "как от шрапнели", взрыв мог произвести террорист-смертник. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которого стали более 50 человек.

Новости по теме
Азербайджан осудил теракт в Манчестере
Политика 11:52
Посольство Азербайджана изучает пострадали ли азербайджанцы в Манчестре
Общество 10:11
МГ ОБСЕ должна потребовать от Армении вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий - МИД Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 19 мая 11:03
Руководство Армении злоупотребляет верховным принципом международного права - МИД Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 18 мая 18:13
МИД Азербайджана ответил на необъективную статью, опубликованную в Eurasianet
Политика 17 мая 10:55
Имя аргентинского журналиста исключено из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 8 мая 15:56
Азербайджан призвал международное сообщество оказать давление на Армению
Нагорно-карабахский конфликт 8 мая 12:13
Азербайджан – ценный партнер НАТО - заместитель генсека
Политика 5 мая 17:23
Всю ответственность за напряженность на линии соприкосновения несет руководство Армении - МИД Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 28 апреля 19:15
Азербайджан назвал потенциальные сферы для развития сотрудничества с Хорватией
Политика 27 апреля 18:08
МИД Азербайджана призвал зарубежные страны предостеречь своих граждан от очередной армянской провокации
Нагорно-карабахский конфликт 27 апреля 17:19
Два французских банка заинтересованы в финансировании TAP - дипломат
Политика 26 апреля 20:34
Атомная станция в Армении угрожает жизням миллионов людей - МИД Азербайджана
Политика 26 апреля 10:56
Азербайджан оказал гуманитарную помощь Йемену
Политика 25 апреля 16:07
Дипмиссии Азербайджана в ОАЭ предотвратили армянскую провокацию
Нагорно-карабахский конфликт 24 апреля 17:25
Азербайджан получил статус гостя в Комитете содействия развитию ОЭСР
Политика 19 апреля 15:03
В Баку обсуждаются вопросы демаркации границ между Азербайджаном и Россией
Политика 13 апреля 10:35
Азербайджан не признает независимость Южной Осетии и результаты т.н. "выборов" - МИД
Политика 10 апреля 10:27