Игры исламской солидарности в Баку стали успешными для туркменской сборной

На Олимпийском стадионе в столице Азербайджана Баку состоялась церемония закрытия IV Игр исламской солидарности. Комплексные соревнования по 20 видам спорта собрали более 3000 атлетов из 57 государств. На этих играх туркменские спортсмены завоевали 13 медалей (две золотых, четыре серебряных, семь бронзовых), что обеспечило им 15-ое место в общекомандном зачёте, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Большее количество наград в сборной Туркменистана – у боксёров, на счету которых три медали разного достоинства. На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Арсланбек Ачилов – лучший в весовой категории до 81 килограмма. Якуб Мередов (до 59 кг), представитель Центрального спортивного клуба Армии Министерства обороны стал серебряным призёром. Бронзовая награда – на счету студента Национального института спорта и туризма Хорсанта Иманкулиева (до 60 кг).

На высшую ступень пьедестала почёта в турнире по тяжёлой атлетике поднималась и ученица 11 класса ашхабадской общеобразовательной школы №36 – Полина Гурьева, выступавшая в категории до 63 килограммов. В рывке Гурьева легко справилась со штангой весом 88 кг, в толчке – зафиксировала над головой 105 кг, набрав в сумме двоеборья – 193 кг.

Ещё одну медаль – серебряную – в соревнованиях по тяжёлой атлетике завоевала Гульнабат Кадырова (до 69 кг), представив итоговый результат в 224 кг (99 кг – рывок и 115 кг – толчок). Причём, в первой дисциплине и в сумме двоеборья туркменская спортсменка установила новые национальные рекорды, превышающие прежние её достижения, зафиксированные в ходе чемпионата Азии нынешнего года в Ашхабаде, на 4 килограмма.

Мердан Атаев завоевал сразу две награды – обе серебряные по плаванию в спринтерских заплывах на 50 и 100 метров на спине. В обеих дисциплинах М.Атаев повысил национальные рекорды: на первой дистанции высшая планка теперь составляет 25,82 секунды, а на второй – 55,44 сек.

Две «бронзы» в актив туркменской сборной внесли борцы греко-римского стиля – Сейдулла Тазаев (до 59 кг), а также Шермет Перманов (до 75 кг). В борцовских состязаниях вольным стилем Юсуп Меледжаев (до 97 кг) завоевал бронзовую награду. Не обошлось без медалей и в дзюдо, где третье место – в активе тренера спортивной школы №2 этрапа Галкыныш Лебапского велаята – Марии Лоховой. А в турнире по ушу отличился Аннагельды Агамырадов, ставший бронзовым призёром в весовой категории до 56 кг.

Особо отметим выступление женской команды по теннису (Анастасия Пренко, Джахан Байрамова и Гульджан Мухамметгулыева), которая завоевала третье место в командных соревнованиях.

Достойную игру показали мужская и женская сборные по баскетболу (формат 3х3), вошедшие в четвёрку лучших команд нынешних игр.

В рамках IV Исламских игр солидарности состоялась презентация V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, организованная Посольством Туркменистана в Азербайджане совместно с Государственным комитетом Туркменистана по спорту в конференц-зале отеля «Марриотт».