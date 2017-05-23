В Европе предлагают ввести налог для доступа к качественной информации

ВЕНА /Trend/ - В будущем необходимо будет ввести информационный налог в размере 350 евро в год для домохозяек, желающих получить доступ к новостям, сказал во вторник в ходе Европейского газетного конгресса в Вене председатель его Организационного комитета Йоханн Оберауер.

"Функция СМИ является исключительно важной, и если мы не сможем сохранить ее, то в будущем будет сложно вернуть. Интеллектуальные и коммуникативные рамки общества нужно формировать, поэтому политические структуры должны признать важность и подумать, как финансировать такие задачи. Безусловно, СМИ должны сохранить ответственность перед обществом", - сказал Оберауер.

По его словам, за 20 лет в сфере журналистики наблюдаются серьёзные изменения с финансовой точки зрения. Движение журналистики, в частности газетных издательств, и рекламного дела, которое считалось основным источником их финансирования, изменилось.

"Биржи труда, которые занимали большую часть некоторых газетных изданий, теперь стали успешными и такими же удачными платформами, как национальные биржи недвижимости и автомобилей. Это говорит о том, что газеты потеряли источники финансирования, поэтому нам понадобится поддержка политиков, о чем неприятно говорить. Однако газеты и журналы имеют такую же общественно-политическую важность, как и телевидение, поэтому и они нуждаются в поддержке", - отметил глава Оргкомитета.

По его мнению, необходимо правовое равенство между СМИ и публикациями в социальных сетях. "Мы знаем, что в течение нескольких лет можно разрушить то [речь о фактах], что формировалось поколениями. Сегодня соцсети привлекают различные средства из разных источников, но не платят налоги. Газеты и другие издания действуют в соответствии с требованиями законодательства, тогда как Facebook не платит налоги, но пишет все что хочет. Поэтому у качественных СМИ есть право на получение общественного финансирования", - сказал Оберауер.

Генеральный директор издания Gruner+Jahr Юлия Йакель также придерживается мнения о том, что Facebook должен взять на себя больше ответственности, так как практически невозможно отличить подлинную информацию от фейковой. "Соцсети больше не являются связующим звеном между друзьями. Facebook не должен заниматься решением проблем беженцев или климатических изменений, а было бы лучше, если он взял ответственность за фейковые новости и сам себя регулировал. Все это затрудняет работу журналистики, а ещё сложнее становится, когда президент США Трамп говорит, что CNN или другие издания являются врагами", - сказала Йакель.

В то же время она отметила большую потребность в серьезной журналистике, так как у читателей есть спрос на качественную информацию, чтобы разобраться в происходящем, в той или иной ситуации.

Европейский газетный конгресс проходит 22-23 мая в Вене при спонсорской поддержке JTI.

(Автор: Илаха Мамедли)