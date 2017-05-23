В посольстве Великобритании в Баку будет открыта книга соболезнований

23 мая 2017 15:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с трагедией на стадионе в Манчестере в посольстве Великобритании в Баку будет открыта книга соболезнований, сказали во вторник Trend в дипмиссии Соединенного Королевства в Азербайджане.

Оставить запись в книге соболезнований можно в здании посольства Великобритании в столице в среду и четверг с 10:00 до 12:00, а также с 14:00 до 16:00

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" произошел накануне примерно в 22:35 по местному времени сразу после завершения выступления американской поп-звезды Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Британские власти квалифицировали произошедшее как теракт.

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за теракт в британском Манчестере, в результате которого погибло 22 человека.

(Автор: Анаханум Хидаятова)

Twitter:@Anahanum

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