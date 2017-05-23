Финальный этап футбольного турнира Coca-Cola School Cup стартовал в Баку

БАКУ /Trend/ - В Баку дан старт финальному этапу самого крупного первенства по футболу среди школьников в Азербайджане Coca-Cola School Cup, сообщает во вторник компания.

Компания Coca-Cola, AFFA и министерство образования Азербайджана уже шестой год совместно организовывают данные соревнования.

Согласно сообщению, в турнире, который проходит среди учеников VII классов, ежегодно принимают участие около 200 тысяч школьников. В целом, за прошедшие шесть лет данное первенство привлекло более одного миллиона человек и сыграло огромную роль в пропаганде активного и здорового образа жизни среди молодежи.

В рамках турнира Coca-Cola School Cup, взявший старт в октябре прошлого года, в первую очередь были организованы внутришкольные соревнования или проведена селекция, далее были собраны сборные школьных команд, после чего в 76 районах страны состоялся первый этап турнира, где в общем приняли участие 1 584 команд. В марте-апреле этого года среди победители районных соревнований был организован этап плей-офф, в финальный этап прошли 16 команд-победительниц. Финальный этап продлится до 26 мая. Вышедшие в финал две команды 26 мая поборются за чемпионское звание турнира.

"Coca-Cola School Cup, который реализуется с 2011 года, является самым крупным турниром, организованным среди школьников. В этом году соревнования охватили более 70 районов и городов страны, и вышедшие в финальный этап 16 команд являются самыми сильными школьными командами Азербайджана. Верю, что через несколько лет среди вас мы увидим игроков сборной Азербайджана. Ежегодно к турниру Coca-Cola School Cup присоединяются сотни тысяч школьников, которые испытывают футбольный азарт, реализуют свои интерес и любовь к футболу, приобретают новых друзей, расширяют мировоззрение. Все это положительно влияет на общее развитие детей. Выражаю благодарность AFFA и министерству образования за содействие. Хочу также сказать спасибо родителям и учителям за то, поддерживают интерес детей к футболу, помогают им реализовать свои футбольные мечты. Поздравляю все команды, вышедшие в финальный этап турнира и желаю им удачи", - сказал генеральный директор компании Azerbaijan Coca-Cola Bottlers Эрдинч Гюзель.

В свою очередь, генеральный директор AFFA Эльхан Мамедов отметил, что на протяжении нескольких лет AFFA, министерство образования и компания Coca-Cola совместно организуют турнир Coca-Cola School Cup.

"Это самое массовое соревнование Азербайджана, которое охватывает все регионы республики. Хочу поблагодарить компанию Coca-Cola и министерство образования за поддержку турнира, которое приносит радость тысячу школьникам и направляет их на ведение здорового образа жизни. Считаю, что это важный проект для Азербайджана, которое пропагандирует здоровый образ жизни и спорт. Посредством данного турнира мы прививаем детям любовь к спорту, в частности, к футболу. Желаю всем талантливым участникам турнира Coca-Cola School Cup построить в будущем карьеру футболиста", - отметил он.

Всемирный партнер Олимпийских игр, крупнейший в мире производитель прохладительных напитков высокого качества, компания Coca-Cola во всем мире поддерживает различные спортивные программы, чемпионаты и турниры для продвижения активного образа жизни и физического здоровья людей. Школьный турнир по футболу Coca-Cola School Cup является уникальной спортивной программой, которая вдохновляет в Азербайджане все больше детей на ведение активного образа жизни.