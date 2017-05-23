Абитуриенты, набравшие свыше 600 баллов, в UNEC (ФОТО)

Учащиеся Бакинского турецкого лицея при учредительстве турецкого фонда «Деянет» и лицея имени академика Зарифы Алиевой, набравшие свыше 600 баллов на вступительных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром по II группе специальностей, побывали в UNEC. Их сопровождал Джавад Алиев, набравший 700 баллов

Дж.Алиев дал абитуриентам информацию о четвертом экономического профиля университете Европы и Центральной Азии, который является в числе 200 наиболее лучших университетов региона. Абитуриентам, желающим в частности получить образование на английском языке, рассказал, что интерактивные занятия в Международной школе экономики UNEC ведут выпускники ведущих университетов мира. Здесь осуществляется обучение по следующим специальностям – мировая экономика, финансы, бухгалтерский учет, экономика и бизнес. Студенты могут участвовать в международных программах UNEC.

Директор Международной школы экономики UNEC Анар Рзаев ответил на интересующие абитуриентов вопросы. Рассказал о сотрудничестве UNEC с передовыми университетами мира – Лондонской школой/Лондонского университета и французским университетом Монпелье. Он отметил, что UNEC создает возможность студентам для получения диплома бакалавра обоих престижных университетов Европы. Предоставление каждому студенту, поступившему в UNEC, набрав свыше 600 баллов, дополнительной стипендии в размере 100 манат, вызвали особый интерес у абитуриентов. Им была представлена информация о том, что в UNEC 15 студентам по каждой группе независимо от факультета, показавшим самые высокие результаты на экзаменационной сессии, выдается вторая стипендия отличника.

Студент-ректор UNEC Шахин Гасанов дал абитуриентам подробную информацию об истории, международных связях, Инновационном бизнес-инкубаторе, библиотеке и Творческом центре UNEC. Рассказал о преимуществах студентов UNEC.

Молодежь, ознакомившись с моделью Электронного университета, испытала чувство радости, впервые посидев в аудитории. Он рассказал абитуриентам, что в UNEC занятия и экзамены проводятся открыто для общественности, что дает возможность до выбора специальности присутствовать на любом уроке в качестве слушателя. Абитуриенты ознакомились с графиком занятий Международной школы экономики, пожелали присутствовать на занятиях прежде чем выбрать специальность.

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