Азад Рагимов: Исламиада в Баку проведена на более высоком уровне, чем Олимпиада в Рио

23 мая 2017 17:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - IV Игры исламской солидарности проведены на более высоком уровне, чем Олимпиада в Рио-де-Жанейро.

Об этом во вторник сказал министр молодежи и спорта Азербайджана, главный исполнительный директор Оперативного комитета IV Игр исламской солидарности Азад Рагимов на пресс-конференции, посвященной итогам Исламиады.

«Спортсмены из Азербайджана выступила очень хорошо. В ходе напряженной борьбы нашим спортсменам удалось занять первое место в медальном зачете. С точки зрения безопасности, транспорта все было организовано на высоком уровне, гости остались довольны. Соревнования были проведены на 16 спортивных объектах, никаких проблем не возникло. В Играх принимали участие более трех тысяч спортсменов, около двух тысяч представителей команд и технического состава. Церемонии открытия и закрытия также были проведены на высочайшем уровне. Игры создали впечатление своеобразного праздника, все с большим интересом наблюдали за соревнованиями. Спортсмены также остались довольны организацией, созданными для них условиями. IV Игры исламской солидарности проведены на более высоком уровне, чем Олимпиада в Рио-де-Жанейро», - сказал министр.

С 8 по 22 мая в Баку прошли IV Игры исламской солидарности. Национальная сборная Азербайджана стала победителем Исламиады по количеству медалей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)

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