Доходы от продажи билетов на Исламиаду в Баку составили около 3 млн манатов - министр

БАКУ /Trend/ - На соревнования IV Игр исламской солидарности было куплено 360 тысяч билетов в 59 странах.

Об этом во вторник сказал министр молодежи и спорта Азербайджана, главный исполнительный директор Операционного комитета IV Игр исламской солидарности Азад Рагимов на пресс-конференции, посвященной итогам Исламиады.

По его словам, доходы от продажи билетов составили около трех миллионов манатов.

«Однако эти цифры еще уточняются. Точные цифры будут известны после полного завершения этой работы», - сказал Рагимов.

С 8 по 22 мая в Баку прошли IV Игры исламской солидарности. Национальная сборная Азербайджана стала победителем Исламиады по количеству медалей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)