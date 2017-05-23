НОК: Медали завоевали свыше 70 процентов азербайджанских спортсменов, участвовавших в Исламиаде

23 мая 2017 17:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Медали завоевали свыше 70 процентов азербайджанских спортсменов, участвовавших в IV Играх исламской солидарности, сказал на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам IV Игр исламской солидарности, вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде.

Он отметил, что азербайджанские спортсмены на высоком уровне выступили на IV Играх исламской солидарности: «Несмотря на то, что число медалей достигает 162, количество медалистов превышает 200 человек. Дело в том, что в баскетболе, волейболе, гандболе, футболе и других командных играх участвовал не один, а несколько спортсменов. С учетом этого, спортсменов, завоевавших медали, куда больше. Медали завоевали более 70 процентов наших спортсменов, принявших участие в Играх. Этот прекрасный показатель является результатом внимания и заботы, проявляемой к спорту в Азербайджане».

С 8 по 22 мая в Баку прошли IV Игры исламской солидарности. Национальная сборная Азербайджана стала победителем Исламиады по количеству медалей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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