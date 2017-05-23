В Азербайджане определены тарифы на экзамены по приему на госслужбу

23 мая 2017 19:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Тарифный (ценовой) совет Азербайджана установил тарифы на платные услуги Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) в связи с приемом на госслужбу.

Данный вопрос был рассмотрен на прошедшем во вторник очередном заседании Тарифного (ценового) совета и было принято соответствующее решение, сообщили Trend в структуре.

Согласно принятому решению, с учетом обращения и предложений Государственного экзаменационного центра и в соответствии с "Порядком организации, проведения и оценки тестовых экзаменов, проводимых с целью приема на государственную службу, продолжения деятельности на государственной службе и замещения должностей на государственной службе, подготовки, экспертизы, утверждения тестовых образцов для них", утвержденным постановлением Кабинета министров от 10 марта 2017 года, тарифы на платные услуги ГЭЦ в связи с приемом на госслужбу классифицированы по семи группам и установлены в пределах от 10 до 100 манатов.

На заседании также были утверждены цены на 200 новых прошедших регистрацию лекарственных средств. С полным списком лекарственных препаратов - всего их 10361, оптовая и розничная цена которых была утверждена до сегодняшнего дня, можно ознакомиться на официальном сайте Тарифного (ценового) совета в разделе "Лекарственные средства (http://tariff.gov.az/documents/DVA.pdf).

Подробно с указанными решениями Совета можно ознакомиться на этом же сайте в разделе "Решения Совета".

(Текст: Талех Агавердиев)

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