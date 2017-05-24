Азербайджан еще раз доказал, что является спортивной страной - глава Аппарата омбудсмена

24 мая 2017 15:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завоевав 75 золотых, 50 серебряных и 37 бронзовых медалей и заняв тем самым первое место на IV Играх исламской солидарности, Азербайджан еще раз доказал, что является спортивной страной, и что государственная поддержка, оказываемая в стране спорту и здоровому будущему в целом, приносит реальный результат. Об этом сказал в среду Trend глава Аппарата омбудсмена Айдын Сафиханлы.

Он отметил, что Азербайджан на протяжении веков был одним из основных центров исламской цивилизации. Страна, являющаяся членом ОИС, ИСЕСКО и других авторитетных структур, объединяющих в себе мусульманские государства, выступает организатором ряда важных культурных форумов глобального значения. Азербайджан вносит большой вклад в налаживание межкультурного диалога и диалога между цивилизациями, пропаганду толерантности и исламских ценностей в мире.

«Организацией и проведением в Баку на высоком уровне IV Игр исламской солидарности Азербайджан внес важный вклад в укрепление и дальнейшее развитие исламской солидарности. Организация на высоком уровне IV Игр исламской солидарности, как и других престижных соревнований и мероприятий, превратила нашу страну в центр, имеющий положительный опыт в проведении подобных мероприятий», - сказал Сафиханлы.

С 8 по 22 мая в Баку прошли IV Игры исламской солидарности. Национальная сборная Азербайджана стала победителем Исламиады по количеству медалей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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