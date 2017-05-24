Concept Central: Азербайджан великолепно провел Исламские игры, закончившиеся блестящей церемонией закрытия

БАКУ /Trend/ - Азербайджан провел блестящую церемонию закрытия Игр исламской солидарности 2017 на Олимпийском стадионе в понедельник вечером, пишет филиппинское издание Concept Central.

После 12 дней соревнований, в которых приняли участие спортсмены из 54 исламских стран с четырех континентов, Азербайджан финишировал с 75 золотыми медалями, что на четыре больше, чем у Турции - следующей страны-хозяина Игр, говорится в статье.

Хотя многие из 2800 атлетов, которые соревновались, уже покинули город, Баку организовал яркое шоу, чтобы официально распрощаться с Исламиадой, пишет издание.

Мультиспортивное мероприятие стало очередным шагом, после первых Европейских Игр и гонок Формулы 1, на пути к организации Олимпийских игр в Азербайджане после двух предыдущих заявок, говорится в статье.

Спортивный успех завершает идеальные игры для принимающей стороны, пишет издание.

Игры 2017 года были проведены без каких либо проблем, так как Азербайджан завершил свои усилия с не удивляющим уже никого великолепием.

(Автор: Эльмира Таривердиева)