Concept Central: Азербайджан великолепно провел Исламские игры, закончившиеся блестящей церемонией закрытия

24 мая 2017 10:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан провел блестящую церемонию закрытия Игр исламской солидарности 2017 на Олимпийском стадионе в понедельник вечером, пишет филиппинское издание Concept Central.

После 12 дней соревнований, в которых приняли участие спортсмены из 54 исламских стран с четырех континентов, Азербайджан финишировал с 75 золотыми медалями, что на четыре больше, чем у Турции - следующей страны-хозяина Игр, говорится в статье.

Хотя многие из 2800 атлетов, которые соревновались, уже покинули город, Баку организовал яркое шоу, чтобы официально распрощаться с Исламиадой, пишет издание.

Мультиспортивное мероприятие стало очередным шагом, после первых Европейских Игр и гонок Формулы 1, на пути к организации Олимпийских игр в Азербайджане после двух предыдущих заявок, говорится в статье.

Спортивный успех завершает идеальные игры для принимающей стороны, пишет издание.

Игры 2017 года были проведены без каких либо проблем, так как Азербайджан завершил свои усилия с не удивляющим уже никого великолепием.

(Автор: Эльмира Таривердиева)

Новости по теме
Азербайджано-иранские отношения станут образцом для соседей - министр
Политика 11:52
Huffingtonpost: Благодаря руководству Первого вице-президента Мехрибан Алиевой был обеспечен успех крупных мероприятий в Азербайджане
Политика 11:41
Лучшие моменты IV Игр исламской солидарности «Баку-2017. (ФОТО - ЧАСТЬ 2)
Общество 11:38
Стал известен размер финансовой помощи США для Азербайджана и Армении
Политика 10:40
Азербайджан и Латвия обсудят укрепление межпарламентских связей
Политика 23 мая 18:13
Место проведения Исламских игр определяется готовностью страны к таким мероприятиям - депутат
Политика 23 мая 17:22
Лучшие моменты IV Игр исламской солидарности «Баку-2017. (ФОТО - ЧАСТЬ 1)
Общество 23 мая 16:12
В посольстве Великобритании в Баку будет открыта книга соболезнований
Общество 23 мая 15:17
Латвия намерена увеличить торговлю с Азербайджаном
Экономика 23 мая 14:59
Нагорно-карабахский конфликт нуждается в скорейшем политическом урегулировании - Федерика Могерини
Нагорно-карабахский конфликт 23 мая 14:19
Исламиада в Баку стала важным шагом в дальнейшем укреплении исламской солидарности - депутат
Политика 23 мая 13:49
Игры исламской солидарности в Баку стали успешными для туркменской сборной
Общество 23 мая 13:43
Азербайджан в числе самых привлекательных рынков для арабских компаний - отчет
Энергетика 23 мая 12:59
В Баку снято ограничение на движение по выделенным для Исламиады спецполосам
Общество 23 мая 12:51
Феерическое закрытие Исламиады! Азербайджан – символ солидарности исламского мира (ФОТО)
Общество 23 мая 12:19
Кувейтская авиакомпания летом начнет осуществлять полеты в Баку
Бизнес 23 мая 11:10
Посольство Великобритании поздравило Азербайджан с победой в медальном зачете Игр исламской солидарности
Общество 23 мая 11:00
В Баку пройдет 55-я Конвенция Всемирного боксерского совета
Общество 23 мая 08:23