Британское издание: Деятельность Первого вице-президента Мехрибан Алиевой – модель для исламского мира, где борьба за права женщин является важнейшей проблемой

24 мая 2017 12:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На фоне все большей угрозы сосуществованию различных конфессий и этнических групп, как в исламском, так и в западном мире, настало время строить новые модели, чтобы объединить людей. Об этом говорится в статье писателя и колумниста Мудассара Ахмеда, опубликованной британским отделением издания Huffingtonpost.

«Все больше признается, что молодежь радикализируется из-за сочетания ряда факторов. Нищета и конфликты во многих частях мусульманского мира сделали молодых людей легкой добычей для экстремистских проповедников. И всем 57 членам Организации исламского сотрудничества (ОИС) предстоит пройти долгий путь, чтобы реализовать свой потенциал развития», - говорится в статье.

Такие факторы, как низкая самооценка, отсутствие полезного досуга и плохие социальные связи, делают молодых людей все более уязвимыми для вербовки террористическими группами, пишет автор.

«Для решения некоторых из этих вопросов в текущем месяце ОИС, вторая по величине межправительственная организация в мире после ООН, членами которой являются 57 стран с мусульманским большинством, и правительство Азербайджана провели несколько крупных мероприятий, посвященных теме исламской солидарности. Два флагманских события – Игры исламской солидарности и молодежный саммит ОИС - призваны решить эти вопросы», - пишет Ахмед.

Завершившаяся на этой неделе «Исламская Олимпиада» объединила молодых мусульманских спортсменов - мужчин и женщин - из разных стран-членов ОИС, пишет автор, добавляя, что правительство Азербайджана оказало поддержку начинающим молодым участникам из беднейших стран, которые не могли позволить себе покрыть свои расходы.

Новые возможности для обучения и создания сетей сверстников, наряду с радостью соперничества и победы, призваны вдохновить молодых мусульман всего мира на то, чтобы направить свою энергию в ценности, которые определяет спорт: самосовершенствование, работа в команде и справедливость, пишет Ахмед.

Бакинская модель саммита ОИС, в частности, была направлена ​​на решение вопроса, связанного с одним из наиболее заметных движущих факторов радикализации: кризиса самобытности и мусульманской идентичности, пишет автор.

Расширение прав и возможностей женщин также являлось основной темой, как Игр исламской солидарности, так и мероприятия ОИС. Не случайно, что Игры исламской солидарности были организованы под патронатом Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, пишет автор.

В качестве Первой леди Мехрибан Алиева долгие годы выступает в защиту межкультурного и межцивилизационного диалога, инициирует благотворительные инициативы, которые способствуют межкультурному диалогу, как в Баку, так и за рубежом, будучи единственной женщиной, ставшей Послом доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, пишет автор.

Верховный представитель ООН по Альянсу цивилизаций Нассир Абдулазиз Аль-Нассер подчеркнул на церемонии открытия встречи на высшем уровне стран-членов ОИС, что «роль Первого вице-президента-женщины, которая отвечает за проведение такого крупномасштабного международного мероприятия, является моделью для исламского мира, где борьба за права женщин представляет собой важнейшую проблему для общего развития стран ОИС», - говорится в статье.

Размышляя шире, можно надеяться, что такие события, как саммит ОИС, Игры исламской солидарности и предстоящий День молодежи ОИС, продемонстрируют новые способы, которыми мусульманские правительства могут представить своих молодых людей миру и активизировать политику в мусульманском мире, с тем чтобы расширить возможности, пишет Ахмед.

(Автор: Эльмира Таривердиева)

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