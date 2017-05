В Лондоне в головном офисе BP совместно с Англо-азербайджанским обществом отмечен 25-летний юбилей деятельности BP в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Лондоне в головном офисе BP состоялось мероприятие по случаю 25-летней деятельности BP в Азербайджане, организованное совместно с Англо-азербайджанским обществом.

В мероприятии приняли участие вице-президент компании BP по коммуникациям, внешним связям и Южному коридору госпожа Эмили Олсен, сопредседатель Англо-азербайджанского общества с азербайджанской стороны академик Наргиз Пашаева, сопредседатель общества с британской стороны лорд Герман, посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде, члены общества Англия-Азербайджан, представители азербайджанской диаспоры в Соединенном Королевстве, а также представители различных стран.

Открывая мероприятие вступительным словом, академик Наргиз Пашаева поприветствовала гостей и, подробно проинформировав присутствующих о деятельности BP в Азербайджане, отметила: «История компании BP началась в начале прошлого века. Эта большая, интересная история, напоминающая роман. Нынешние успехи были достигнуты не за день и не за мгновение. Это был трудный, тернистый путь. В самом начале деятельность компании была налажена на Востоке, и уже после, география работ BP была расширена – Восток, Запад, Север, можно сказать, что весь мир был охвачен. На широкой карте деятельности BP адрес Азербайджана не остался в стороне.

Обратите внимание, время приобретения независимости Азербайджаном совпадает по времени с деятельностью компании BP в нашей стране – 25 лет. Независимость – главное условие, ценность для каждой страны. Однако независимость не означает отсутствие Партнерства. Сотрудничество с BP с первых дней нашей независимости стал одним из факторов, защищающих суверенность Азербайджана. Этот правильный выбор не только возродил нефтяной сектор в Азербайджане, но и сыграл роль стратегического фактора, защищающего наших граждан и нашу страну. Такие события носят в истории, как экономический контекст, так и большое историческое содержание и значение.

Сегодня я впервые нахожусь в офисе BP, среди ее сотрудников. Это очень радует меня. Я рада, что мне выпал прекрасный шанс поздравить вас по случаю 25-летнего юбилея и выразить свою признательность. В течение 25 лет вы и работали, и обучали, и сами учились. Говоря учились, я, конечно, имею в виду не добычу нефти. Вы видели и наблюдали за Азербайджаном, его населением, культурой, музыкой, кухней, повседневной жизнью. Но не только наблюдали – оказали поддержку его культурным, научным, просветительским, образовательным проектам. Таким образом, содействовали тому, чтобы природное богатство – нефть превратилась в национальное достояние.

Хотела бы назвать несколько культурных проектов, осуществленных BP за этот период.

BP оказала непосредственную поддержку в открытии шести библиотек в школах таких регионов Азербайджана, как Гаджигабул, Шамкир, Евлах, Геранбой, Кюрдамир. Компания BP Азербайджан спонсировала издание книги–альбома о Гаджи Зейналабдине Тагиеве (“H.Z.Tagiyev’s book-album”), а также книг «Волшебные сказки Тебриза» (“Mysterious Tales of Tabriz”), «Золотистые - по следам Карабахского коня» (“Sarilar-a jorney to the Karabakh horse”), «Вагиф, которого я знал» (“Vagif as I knew him ”), организовала в Лондоне, Париже, Женеве и других городах Европы фотовыставки «Азербайджан в объективе» (“Azerbaijan through the lens”). Другой же проект, реализованный при поддержке BP , - организация бесплатного посещения музеев Азербайджана. На сегодняшний день этим проектом воспользовались более 9000 людей. За эти годы BP оказала поддержку обучению свыше 100 азербайджанских студентов в США, Британии, России и Турции и спонсировала открытие в Университете Кавказ двух факультетов и 16 лабораторий. BP также организовала для обучающихся в Баку бакалавров и магистрантов летнюю отраслевую практику по геологии. Компания учредила специальные премии для студентов, обучающихся в Азербайджане по нефтегазовым специальностям. Премии были предоставлены более 150 первокурсникам, поступившим с высокими баллами в различные университеты Баку и Гянджи. Эта премия предоставляет студентам возможность усовершенствовать навыки технического английского языка посредством финансируемого 10-месячного курса обучения, позволяющего достойно завершить технические знания, приобретенные при получении высшего образования».

Академик Наргиз Пашаева подчеркнула, что студенты руководимого ею Бакинского филиала Московского государственного университета проявляют большой интерес к компании BP, и сотрудники компании ежегодно проводят в филиале широкую презентацию в связи с приемом на работу, организуют для студентов семинары на различные темы. Было отмечено, что в настоящее время в компании BP Азербайджан работают 10 выпускников Бакинского филиала МГУ.

В заключение своего выступления академик Наргиз Пашаева выразила особую признательность Гордону Биррелу за поддержку в реализации данных проектов. Также была выражена благодарность участникам во главе с коллегой лордом Германом и всем, кто приложил усилия для организации этого мероприятия.

Выступившая на мероприятии вице-президент компании BP по коммуникациям, внешним связям и Южному коридору госпожа Эмили Олсен подробно проинформировала о деятельности BP в Азербайджане. Было отмечено, что компания, впервые приехав в Азербайджан в июне 1992 года, открыла в Баку свой первый офис. За прошедшие 25 лет в рамках партнерства с правительством Азербайджана, компания реализовала проекты мирового уровня, оператором которых является, (Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), Шахдениз, Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), Южнокавказский трубопровод (ЮКТ)) превратила Каспийское море в современный регион добычи углеводородов и внесла свой вклад в его развитие.

Все эти успехи исходят из идеального партнерства, налаженного компанией в Азербайджане, и долгосрочных обязательств, взятых перед страной в качестве надежного партнера. Компания BP внесла большой вклад в усиление и рост азербайджанской экономии, обеспечила поступление новых значительных доходов, составляющих фундамент грандиозного экономического развития Азербайджана, сыграла большую роль в новых коммерческих связях, которые Азербайджан наладил с другими странами, стимулировала развитие современных технологий в области добычи углеводородов на море, добилась строительства одной из новейших в мире установок по переработке нефти и газа и создания строительных и производственных объектов мирового уровня. Открывая десятки рабочих мест, компания содействовала социальному развитию, оказала поддержку таким сферам, как создание потенциала, развитие образования и, в целом, усилила навыки и компетенции на рынке, поощряла устойчивое развитие в сотнях сельских общин, участвуя во многих социальных проектах, поддерживала развитие культурного наследия и спорта.

Госпожа Эмили Олсен отметила, что Азери-Чираг-Гюнешли и Шахдениз являются крупнейшими проектами BP и подробно проинформировала о проектах Баку-Тбилиси-Джейхан, TANAP, TAP, рассказала о работе, проведенной совместно с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Сопредседатель Англо-азербайджанского общества с британской стороны лорд Герман отметил, что работа, проведенная BP в Азербайджане, вызывает большое удовлетворение. Он рассказал о совместной работе общества, сопредседателем которого является, и компании BP. Выразив глубокую признательность академику Наргиз Пашаевой, лорд Герман довел до внимания, что она действительно является человеком, который вносит большой вклад в то, чтобы деятельность общества расширялась с каждым днем.

Лорд Герман подчеркнул, что отмечается 25-летний юбилей деятельности BP в Азербайджане и за эти 25 лет в мире произошло немало перемен: появились новые технологии, инновации и др. процессы. Как стремительно меняется наш мир. Возникает такой вопрос, каким будет мир через 10 лет? Самый главный для нас вопрос в стремительно меняющемся мире - это связь, которая имеется между нами. И основная цель Англо-азербайджанского общества проходит именно через эти связи. Наша главная цель - обеспечить культурное сближение и взаимодействие между Азербайджаном и Британией.

Лорд Герман также проинформировал присутствующих о совместных проектах, реализованных партнерами и спонсорами Англо-азербайджанского общества. Сопредседатель также привел в пример обеспечение детей с физическими и умственными недостатками во многих местах Азербайджана многочисленными направлениями социальной деятельности, оказание необходимой помощи больным талассемией, обмен экспертами между Британией и Азербайджаном. Отметив наличие множества и других примеров, лорд Герман отметил, что все это способствует дальнейшему развитию гуманитарных отношений между Британией и Азербайджаном, сближению гражданских обществ двух стран. Он подчеркнул, что поддержка компанией BP всех мероприятий, проводимых Обществом Англия-Азербайджан достойна одобрения.

В заключение участники мероприятия посмотрели видеоролик, посвященный 25-летней деятельности BP в Азербайджане.