Ряду религиозных деятелей Азербайджана вручены медали

24 мая 2017 15:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Управлении мусульман Кавказа (УМК) в среду на мероприятии в связи с наступающим месяцем Рамазан ряду религиозных деятелей были вручены награды и медали.

Награды вручил председатель УМК шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

Вначале были переданы поздравления председателю Совета казиев УМК, ученому-богослову Васиму Мамедалиеву, который был награжден Первым вице-президентом Азербайджана, президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой учрежденной Фондом международной премией «Золотая чинара».

Затем члену Совета казиев УМК, казию управления по Агдамскоу району хаджи Барату Багирову за достойную службу Родине было присвоено звание «Ветеран войны».

Член Совета казиев УМК, казий управления по Бардинскому району хаджи Рамазан Гусейнов и ахунд Джума-мечети в Тертерском районе хаджи Садиг Джафаров были награждены медалью «Федаи» за непосредственное участие в развитии гражданского общества в Азербайджане, воспитании молодежи в духе патриотизма и решении социальных проблем ветеранов, семей шехидов.

Ахунд места паломничества под названием «Джерджис пейгамбар» («Cərcis peyğəmbər») в Бейлаганском районе хаджи Мирсаджад Имранов был награжден медалью «За Отчизну» («Vətən uğrunda»).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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