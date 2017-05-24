В Азербайджане предлагается ввести экзамен по госязыку при приеме на работу

24 мая 2017 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено ввести для азербайджанцев и представителей других этнических групп экзамен по государственному языку и написание сочинения при приеме на работу в госучреждения.

С таким предложением во вторник выступил академик-секретарь отделения гуманитарных наук Национальной академии наук Азербайджана Теймур Керимли на заседании президиума НАНА.

Представляя свои предложения по сохранению чистоты азербайджанского языка, Керимли сказал, что для устранения нарушений норм языка в уличной рекламе, объявлениях и афишах необходимо на основании исследований отдела мониторинга Института языкознания разработать механизм применения штрафов и обратиться с этой целью в вышестоящие инстанции.

Также академик предложил издать и распространить среди широких масс словарь орфоэпии азербайджанского языка, провести консультации с министерством образования в связи с введением в средних общеобразовательных и высших учебных заведениях предмета риторика.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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