Новая дорожная инфраструктура в центре Баку скоро будет сдана в эксплуатацию (ФОТО,ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На трех из пяти улиц вокруг площади Физули и комплекса мечети Тезепир в Ясамальском районе Баку работы полностью закончены, на двух других улицах работы близятся к завершению, говорится в сообщении ОАО «Азеравтойол», распространенном в среду.

Как говорится в сообщении, в рамках реконструкции дорожной инфраструктуры на данной территории выполнено 95 процентов работ.

Кроме улицы Балабабы Меджидова, работы по реконструкции на улице Мирзааги Алиева и Физули уже завершены.

Завершились также работы по стыковке реконструированной дорожной инфраструктуры вокруг площади Физули и комплекса мечети Тезепир к существующей дорожной сети.

Сейчас на данной территории строятся тротуары, укладываются бордюры, ведутся другие работы, которые завершатся в ближайшее время.

После реконструкции на этих улицах будут установлены современные системы освещения, в 14 местах созданы современные автобусные остановки, места для наземной и подземной парковки, построены пешеходные переходы, разбиты парки вдоль улиц.

(Текст: Кямаля Сеидова)