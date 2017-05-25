В связи с ликвидацией круга на площади Физули в Баку ограничено движение

БАКУ /Trend/ - В связи с ликвидацией круга на площади Физули в Ясамальском районе Баку временно закрыт выезд к кругу с улицы Физули, говорится в сообщении ОАО «Азеравтойол», распространенном в четверг.

Автотранспортные средства перенаправлены на улицу Ислама Сафарли, и пользуясь ею, водители могут выехать на улицу Шихали Гурбанова.

Работы по ликвидации круга будут продолжены несколько дней, поэтому на данной территории будут вводиться временные ограничения в движении автотранспортных средств.

По окончании работ движение транспорта будет направлено от круга направо, на новую дорогу, являющуюся продолжением улицу Физули и оттуда с нового разворота на улицу Мирзааги Алиева.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)