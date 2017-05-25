Американский профессор: Деятельность в UNEC считаю наиболее важным этапом своей жизни (ФОТО)

Состоялась встреча профессорско-преподавательского состава университета с известным американским ученым-экономистом, профессором Бюлентом Айбар, завершившим педагогическую деятельность в UNEC.

Проректор по административным и организационным вопросам Шаиг Аскеров отметил, что одним из приоритетных направлений комплексной деятельности, осуществляемой в UNEC в подготовке качественных кадров, является привлечение в университет авторитетных зарубежных профессоров и преподавателей. В этом направлении UNEC осуществляет обмен студентами и преподавателями со многими престижными университетами Европы. За последние четыре года число преподавателей, участвующих в международных программах обмена, представленных в UNEC, выросло свыше 4 раз. В рамках программ “Erasmus+”, “Mövlana” и “Fulbright” профессорско-преподавательский и административный состав UNEC приняли участие в обмене опытом в университетах США, Франции, Германии, Польши, Турции, Румынии, Литвы и Венгрии. Свыше 20 профессоров и преподавателей из разных стран США, Европы и СНГ привлечены в UNEC с целью проведения обучения.

Ш.Аскеров довел до внимания участников мероприятия, что американский профессор Бюлент Айбар в течение 4 месяцев занимался педагогической деятельностью в UNEC: «Б.Айбар в течение одного семестра преподавал студентам Международной школы экономики. Профессор, сферой исследования которого является в основном менеджмент FX Risk и FK risk, международные рынки, вопросы международного равенства (ADR’s and ETF’s), особенности риска и многонациональные корпорации, более 30 лет работает во многих университетах мира. Работая с 2006 года преподавателем в Гарвадском университете, Южном новом университете Hampshire (Southern New Hampshire University), профессор в то же время является членом престижной международной организации».

Бюлент Айбар выразил чувство гордости тем, что UNEC входит в число университетов, в которых занимался педагогической деятельностью: «В рамках программы Fulbright” в течение 4 месяцев трудился вместе с командой UNEC. Ввиду того, что этот период был очень плодотворным для меня, деятельность UNEC считаю наиболее важным этапом своей жизни. В UNEC я овладел новыми мышлениями, перспективами. Я убедился, что в университете работают профессиональные преподаватели и учатся способные студенты. Знакомство с ними и проведение обмена мнением прошло плодотворно. Если вновь появится возможность преподавания в аудитории UNEC я оценю это только положительно. А пока что посредством социальных сетей я буду поддерживать отношения и со студентами, и с друзьями коллегами».

На встрече Б.Айбар педагогическому составу UNEC дал подробную информацию об учебных программах и методах, применяемых в университетах, в которых занимался педагогической деятельностью. Поделившись своим опытом американский профессор затронул вопрос отношения преподавателя и студента, рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в период своей деятельности и путях их решения. Показал примеры технологии обучения, оказывающих помощь студентам в усвоении дисциплины в аудитории.

В конце встречи за педагогическую деятельность, оказанную в весенний семестр 2016/17 учебного года и ценный вклад в обучение Бюленту Айбару была представлена благодарность.

Об UNEC:

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.