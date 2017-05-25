Завтра в Баку сохранится ветреная погода

25 мая 2017 13:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в пятницу ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в четверг в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-16, днем - 20-25, в Баку ночью - 14-16, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится от 758 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-90, днем - 55-65 процентов.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозовые дожди.

Утром местами будет туман, ветер восточный.

Ночью 11-16, днем 23-28, в горах ночью 4-9, днем 12-17 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Новости по теме
Завтра в Баку местами ожидаются кратковременные дожди
Общество 24 мая 13:22
Завтра в Баку ветрено, до 25 градусов тепла
Общество 23 мая 13:41
С завтрашнего дня в Азербайджане установится нестабильная погода
Общество 22 мая 13:30
Завтра в Баку будет ветрено
Общество 20 мая 12:57
В ближайшие дни на территории Азербайджана ожидается нестабильная погода
Общество 19 мая 13:45
В Азербайджане завтра будет до 30 градусов тепла
Общество 18 мая 12:07
Завтра в Баку будет до 24 градусов тепла
Общество 17 мая 13:28
Завтра в Баку временами будет дождливо
Общество 16 мая 13:19
В Баку завтра будет дождливая погода
Общество 15 мая 13:26
В воскресенье в Баку будет до 25 градусов тепла
Общество 13 мая 13:27
В субботу в Баку пасмурно, осадков не ожидается
Общество 12 мая 13:06
Наблюдаемая в Баку погода характерна для мая - минэкологии
Общество 12 мая 12:13
Завтра в Баку дождь, будет ветрено
Общество 11 мая 13:11
С завтрашнего дня температура воздуха в Азербайджане снизится на 5-9 градусов
Общество 10 мая 13:39
Завтра в Баку сильный северный ветер
Общество 10 мая 12:52
Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла
Общество 9 мая 12:23
В Баку завтра ветрено, до 30 градусов тепла
Общество 8 мая 13:11
Завтра в Баку солнечно, до 25 градусов тепла
Общество 6 мая 14:45