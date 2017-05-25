В Азербайджане могут быть внесены изменения в закон «Об охране здоровья населения»

25 мая 2017 16:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с целью обеспечения призыва на действительную военную службу и мобилизации расширяются полномочия соответствующего органа исполнительной власти.

Это предусматривается изменениями, которые предлагаются в закон «Об охране здоровья населения».

Согласно изменению, предложенному в статью 53 закона (Врачебная тайна), увеличится количество случаев, когда информация, составляющая врачебную тайну, может быть выдана без согласия гражданина или его законного представителя. Так, информация, составляющая врачебную тайну, может быть выдана без согласия гражданина или его законного представителя по запросу соответствующего органа исполнительной власти.

В действующем законодательстве информация, составляющая врачебную тайну, может быть выдана без согласия гражданина или его законного представителя с целью обследования и лечения гражданина, если гражданин не способен описать свое состояние; при наличии опасности распространения инфекционных заболеваний, при массовых отравлениях и ранениях; по запросу органов следствия и дознания, прокурора и суда; с целью информирования родителей или законных представителей несовершеннолетних; при подозрении на противоправные действия и нанесении вреда здоровью граждан.

Предложенные изменения планируется вынести на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента), которое состоится 31 мая.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Новости по теме
В Азербайджане может быть ужесточен штраф за умышленное причинение легкого вреда здоровью
Общество 16:48
В Азербайджане в первом чтении принят законопроект о правилах этического поведения депутатов парламента
Политика 2 мая 17:31
Азербайджанские депутаты осудили решение ПАСЕ по Турции
Политика 2 мая 16:37
В Азербайджане разрешен ввоз в страну роговицы глаза
Общество 25 апреля 15:00
В Азербайджане могут смягчить запрет на деятельность граждан, получивших религиозное образование за рубежом
Общество 24 апреля 16:08
Европарламент намерен расширить сотрудничество с Азербайджаном
Политика 12 апреля 15:45
В Азербайджане вносят изменения в закон о муниципальных налогах и платежах
Бизнес 11 апреля 16:26
В Азербайджане внедрены новые инструменты поддержки банков с недостаточным капиталом
Бизнес 7 апреля 17:44
В Азербайджане полученные преступным путем активы будут заморожены без предупреждения
Политика 5 апреля 17:22
В Азербайджане ограничат рекламу на зарубежных каналах
Общество 5 апреля 16:46
В Азербайджане будет усилена защита лиц, предоставивших информацию о коррупционных правонарушениях
Общество 4 апреля 17:00
В Азербайджане будут ограничены права дочерних организаций
Бизнес 30 марта 17:42
Полномочия минздрава Азербайджана могут быть расширены
Общество 30 марта 16:23
В Азербайджане вносится изменение в закон «О лекарственных средствах»
Политика 30 марта 16:06
В Азербайджане роговая оболочка глаза может быть внесена в специальный перечень
Общество 30 марта 15:48
Французский сенатор осудил незаконное посещение некоторыми его коллегами Нагорного Карабаха
Политика 13 марта 16:29
Парламент Азербайджана принял во втором чтении закон о дошкольном образовании
Политика 10 марта 15:32
Парламент Азербайджана переизбрал руководство Центробанка
Бизнес 7 марта 13:09