БАКУ /Trend/ - В Азербайджане может быть ужесточен штраф за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Данный вопрос нашел отражение в изменениях, предлагаемых в Уголовный кодекс Азербайджана.

Согласно предложенному в статью 128 изменению, умышленное причинение легкого вреда здоровью, приведшего к кратковременному расстройству здоровья или незначительной утрате общей трудоспособности, будет наказываться штрафом в размере от 1000 до 1500 манатов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы до одного года.

В действующем законодательстве данное деяние карается штрафом в размере от 500 до 1000 манатов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы до одного года.

Предложенные изменения планируется вынести на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента), которое состоится 31 мая.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)