В Азербайджане может быть ужесточен штраф за умышленное причинение легкого вреда здоровью

25 мая 2017 16:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане может быть ужесточен штраф за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Данный вопрос нашел отражение в изменениях, предлагаемых в Уголовный кодекс Азербайджана.

Согласно предложенному в статью 128 изменению, умышленное причинение легкого вреда здоровью, приведшего к кратковременному расстройству здоровья или незначительной утрате общей трудоспособности, будет наказываться штрафом в размере от 1000 до 1500 манатов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы до одного года.

В действующем законодательстве данное деяние карается штрафом в размере от 500 до 1000 манатов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы до одного года.

Предложенные изменения планируется вынести на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента), которое состоится 31 мая.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)

Новости по теме
В Азербайджане могут быть внесены изменения в закон «Об охране здоровья населения»
Общество 16:36
В Азербайджане в первом чтении принят законопроект о правилах этического поведения депутатов парламента
Политика 2 мая 17:31
Азербайджанские депутаты осудили решение ПАСЕ по Турции
Политика 2 мая 16:37
В Азербайджане разрешен ввоз в страну роговицы глаза
Общество 25 апреля 15:00
В Азербайджане могут смягчить запрет на деятельность граждан, получивших религиозное образование за рубежом
Общество 24 апреля 16:08
В Азербайджане возможно ужесточение штрафов за дачу взятки
Общество 19 апреля 15:50
Европарламент намерен расширить сотрудничество с Азербайджаном
Политика 12 апреля 15:45
В Азербайджане вносят изменения в закон о муниципальных налогах и платежах
Бизнес 11 апреля 16:26
В Азербайджане внедрены новые инструменты поддержки банков с недостаточным капиталом
Бизнес 7 апреля 17:44
В Азербайджане полученные преступным путем активы будут заморожены без предупреждения
Политика 5 апреля 17:22
В Азербайджане ограничат рекламу на зарубежных каналах
Общество 5 апреля 16:46
В Азербайджане будет усилена защита лиц, предоставивших информацию о коррупционных правонарушениях
Общество 4 апреля 17:00
В Азербайджане будут ограничены права дочерних организаций
Бизнес 30 марта 17:42
Полномочия минздрава Азербайджана могут быть расширены
Общество 30 марта 16:23
В Азербайджане вносится изменение в закон «О лекарственных средствах»
Политика 30 марта 16:06
В Азербайджане роговая оболочка глаза может быть внесена в специальный перечень
Общество 30 марта 15:48
Французский сенатор осудил незаконное посещение некоторыми его коллегами Нагорного Карабаха
Политика 13 марта 16:29
Парламент Азербайджана принял во втором чтении закон о дошкольном образовании
Политика 10 марта 15:32