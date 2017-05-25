Профессор японского университета проводит семинар в Бакинской Высшей Школе Нефти

25 мая 2017 15:41 (UTC+04:00)

В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН) начал свою работу четырехдневный семинар для студентов ряда вузов республики, завершающих в этом году обучение по специальности «Нефтегазовая инженерия». Семинар, посвященный современным методам увеличения нефтедобычи, организован по инициативе японской компании INPEX и организационной поддержке БВШН и ООО SOCAR UPSTREAM Management International. На открытии семинара присутствовали Вице-президент SOCAR по вопросам геологии и геофизики Бахрам Гусейнов, заведующий отделом Научно-исследовательского проектного института нефти и газа SOCAR, старший геолог Эльвин Ахмедов, Первый секретарь посольства Японии в Азербайджане Такааки Усуи, сотрудник посольства Тошихиро Катагири, профессор Университета Васеда (Япония) Масанори Курихара, научный сотрудник Университета Утомо Пратама, Вице-президент по управлению ресурсами компании INPEX Акихико Курашина и специалисты компании INPEX Такуя Мута и Йукито Номура.

Открывая первое заседание семинара, ректор БВШН Эльмар Гасымов приветствовал его участников и докладчиков и отметил, что в жизни Высшей школы происходят важные события: недавно с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был открыт новый кампус вуза, начался первый прием в магистратуру и скоро предстоит провести первый выпуск студентов, закончивших обучение в БВШН. Ректор высоко оценил сотрудничество Высшей Школы с SOCAR, поблагодарил руководство компании ООО SOCAR UPSTREAM Management International за поддержку в проведении семинара и подчеркнул, что в новом кампусе созданы все условия для проведения подобных семинаров. Эльмар Гасымов также выразил признательность профессору Университета Васеда Масанори Курихара и представителям компании INPEX за принятие приглашения провести семинар, посвященный современным технологиям и методам повышения нефтедобычи.

Вице-президент SOCAR по вопросам геологии и геофизики Бахрам Гусейнов приветствовал участников семинара – студентов БВШН, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Университета «Хазар», Университета Васеда, а также сотрудников Высшей Школы и Научно-исследовательского проектного института нефти и газа SOCAR. Он высоко оценил успехи Высшей Школы в реализации стратегии в области образования и поблагодарил организаторов семинара – компании INPEX и SOCAR UPSTREAM Management International LLC, а также Университет Васеда.

Первый секретарь посольства Японии в Азербайджане Такааки Усуи выразил удовлетворение от посещения Высшей Школы – вуза, имеющего самый высокий рейтинг. Он отметил, что семинар японских специалистов, организованный в Высшей Школе, послужит дальнейшему укреплению дружественных связей между двумя народами.

В своем выступлении профессор Масанори Курихара выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении и развитии сотрудничества Университета Васеда с Высшей школой.

Вести семинар приглашены профессор Университета Васеда Масанори Курихара, научный сотрудник Университета Утомо Пратама, Вице-президент по управлению ресурсами компании INPEX Акихико Курашина и специалисты компании INPEX Такуя Мута и Йукито Номура.

Первый день четырехдневного семинара был посвящен роли дренажного механизма в увеличении нефтедобычи и темам, связанным со первичной и вторичной добычей нефти. Во второй день и третий день семинара слушатели ознакомятся с различными нетрадиционными термическими, химическими, микробиологическими и другими методами, используемыми для извлечения дополнительной нефти и для добычи тяжелой нефти. В последний день семинара будет продемонстрирована компьютерная симуляция методов, которые применяются для повышения нефтедобычи.

Это уже второй семинар, который проводит в БВШН профессор Масанори Курихара. Первый семинар с участием японского специалиста был организован в Высшей Школе в 2015 году.

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