В БГУ отметили День Республики (ФОТО)

25 мая 2017 16:02 (UTC+04:00)

В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялось мероприятие, посвященное Дню Республики – 28 Мая.

На мероприятии ректор БГУ, академик Абель Магеррамов рассказал о борьбе азербайджанского народа за свободу в ХХ веке. Было сообщено, что хотя созданная в 1918 году Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) просуществовала всего 23 месяца, ее историческое значение велико. Оратор говорил о решениях АДР в таких стратегических областях, как просвещение, здравоохранение, культура, развитие сельского хозяйства. Проинформировав о деятельности АДР, ректор Абель Магеррамов подчеркнул, что создание БГУ в 1919 году, является одним из больших достижений АДР.

Напомнив, что страна восстановила свою государственную независимость в 1991 году, академик Абель Магеррамов рассказал об исключительных исторических заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в деле построения и укрепления современного Азербайджана. Ректор отметил, что политический курс великого лидера успешно продолжает Президент Ильхам Алиев.

Первый вице-спикер Милли Меджлиса, заведующий кафедрой БГУ, профессор Зияфет Аскеров в своем докладе говорил о роли АДР в нашей истории, повышении международного авторитета Азербайджана.

Декан филологического факультета, доцент Эльчин Мамедов рассказал о пьесе «Вагиф», повествующая о национально-освободительной борьбе азербайджанского народа. Постановка пьесы, подготовленная студентами-филологами в течении долгого времени под руководством народного артиста, профессора Агакиши Кязымова, была встречена восторгом.

В конце мероприятия ректор Абель Магеррамов поблагодарил вес творческий коллектив.

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