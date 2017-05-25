В Азербайджане оглашены даты приемных и выпускных экзаменов

25 мая 2017 18:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Приемные экзамены по II и III группам специальностей для поступления в вузы Азербайджана пройдут 14 июля, по I и IV группам специальностей – 22 июля, говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), распространенном в четверг.

Выпускные экзамены по уровням общего среднего (9 лет) и полного среднего (11 лет) образования в регионах будут организованы 17, 23 и 30 июня по нижеследующему графику:

17.06.2017 – Баку, Сумгайыт, Абшерон, Нахчыванская Автономная Республика;

23.06.2017 - Лянкяран, Астара, Масаллы, Лерик, Имишли, Саатлы, Сабирабад, Агджабеди, Ходжавенд, Физули, Бейлаган, Гянджа, Гекгель, Самух, Нафталан, Геранбой, Дашкесан, Шеки, Огуз, Мингячевир, Гекчай, Агдаш, Уджар, Исмаиллы, Хачмаз, Шабран, Сиязань, Хызы;

30.06.2017 – Шамкир, Гедабей, Агстафа, Газах, Товуз, Габала, Балакен, Загатала, Гах, Ярдымлы, Джалилабад, Билясувар, Ширван, Сальян, Нефтчала, Гаджигабул, Агдам, Евлах, Барда, Тертер, Агсу, Зардаб, Шамахы, Гобустан, Кюрдамир, Гусар, Губа.

Вынужденные переселенцы будут сдавать выпускные экзамены в городе (районе), где находится общеобразовательное учреждение.

Для учащихся спецшкол в Баку - школ-интернатов, школы на острове Чилов, школ исправительных учреждениях - выпускные экзамены пройдут 30 июня.

Экзамены для желающих поступить по специальностям V группы вузов, для выпускников предыдущих лет, желающих поступить в колледжи, а также для лиц, сдавших экзамены экстерном, будут проведены 5 июля.

Выпускники этого года участвуют в конкурсе, проводимом для поступления по V группе специальностей вузов и в колледжи, на основании результатов выпускных экзаменов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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