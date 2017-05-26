В Азербайджане интернет ресурсы тоже несут ответственность, предусмотренную для печатных средств массовой информации - депутат

26 мая 2017 09:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане интернет ресурсы тоже несут ответственность, предусмотренную для печатных средств массовой информации. Об этом Trend в пятницу сказал председатель Совета прессы, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Афлатун Амашов.

По его словам, после внесенных изменений в закон "Об информации, информатизации и защите информации" ответственность, предусмотренная для печатных средств массовой информации, в тоже время относится и к интернет ресурсам.

"Например, пропаганда терроризма, использования наркотических веществ, их продажа и другие подобные нюансы однозначно запрещены в интернет ресурсах. Если в интернет ресурсе есть антиправительственные выступления, определенные попытки государственного переворота, то при этом соответствующий орган исполнительной власти может закрыть этот ресурс и в течение пяти дней в результате суда может быть внесена ясность в эти вопросы. Кроме этого, есть ряд сайтов, которые действуют под ложными именами в социальных сетях и оскорбляют честь и достоинство отдельных личностей, вмешиваются в их личную жизнь. В данных изменениях однозначно указывается, что все новостные ресурсы должны разместить о себе информацию. Если это юридическое лицо, то в социальном ресурсе должны быть указаны его имя, адрес, средства связи, а если это физическое лицо - его электронный адрес, телефонные номера", - сказал депутат.

Амашов добавил, что Комиссия прессы Азербайджана для расширения деятельности Комиссии по борьбе с "рэкетирской журналистикой" привлекли в комиссию представителей правоохранительных органов (Республиканской прокуратуры, министерства внутренних дел, службы госбезопасности).

По его словам, на заседаниях комиссии при обсуждении рэкетирства примут участие представители трех указанных структур. Со стороны этих структур уже определены лица, которые будут членами комиссии.

"В деле борьбы с рэкетирством встречаются такие вопросы, что они уже должны быть расследованы в правовой системе. Когда говорится "рэкетирская журналистика" не должны иметься в виду только журналисты. Потому что есть стороны, которые дают деньги и есть, которые получают. Цель в расширении этой комиссии заключается в том, чтобы если факты найдут свое подтверждение другая сторона - сторона, которая дала деньги была привлечена к ответственности", - сказал депутат.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

Новости по теме
В России нарушается свобода объединения граждан - Афлатун Амашов
Политика 18 мая 20:21
Азербайджанское государство всегда поддерживало прессу - Совет печати
Общество 17 февраля 16:38
В Азербайджане в прошлом году в «черный список» внесены 10 СМИ - Совет печати
Общество 13 февраля 16:40
Экстрадиция Лапшина в Азербайджан - хороший урок для желающих пойти аналогичным путем - депутат
Политика 8 февраля 15:54
В Баку презентован документальный фильм «История одной пресс-конференции» (ФОТО)
Политика 19 января 16:43
В Баку состоялось мероприятие по случаю 135-летия газеты "Каспий" (ФОТО)
Общество 9 декабря 2016 22:37
Проведение в Азербайджане V Всемирного конгресса новостных агентств имеет важное значение - Совет печати
Общество 16 ноября 2016 16:24
Совет печати Азербайджана: в некоторых СМИ работают лица, не имеющие элементарного образования
Общество 7 сентября 2016 14:07
Медиа Азербайджана поддерживают легитимное правительство Турции - Совет печати
Общество 20 июля 2016 19:01
Совет печати Азербайджана: Позиция телеканала ANS противоречит общенациональным интересам
Общество 20 июля 2016 12:08
В Баку награждены победители конкурса журналистских статей
Общество 16 марта 2016 17:00
В Азербайджане предлагают освободить импорт газетной бумаги от НДС
Общество 1 февраля 2016 15:01
В Азербайджане могут быть повышены штрафы за злоупотребление правами журналиста
Общество 9 декабря 2015 17:21
Медиа должны давать только проверенную информацию - Совет печати Азербайджана
Общество 20 ноября 2015 18:57
Азербайджан достойно выполнил миссию по проведению первых Евроигр - глава Совета прессы
Общество 29 июня 2015 14:29
Церемония открытия первых Евроигр произвела огромное впечатление – французский сенатор
Baku 2015 : EUROGAMES 13 июня 2015 11:47
Совет печати Азербайджана будет проводить тренинги для представителей интернет-медиа
Общество 21 августа 2014 14:25
Состоялась конференция "Язык СМИ Азербайджана: проблемы и обязанности"
Общество 27 июня 2014 19:01