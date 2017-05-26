В Азербайджане интернет ресурсы тоже несут ответственность, предусмотренную для печатных средств массовой информации - депутат

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане интернет ресурсы тоже несут ответственность, предусмотренную для печатных средств массовой информации. Об этом Trend в пятницу сказал председатель Совета прессы, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Афлатун Амашов.

По его словам, после внесенных изменений в закон "Об информации, информатизации и защите информации" ответственность, предусмотренная для печатных средств массовой информации, в тоже время относится и к интернет ресурсам.

"Например, пропаганда терроризма, использования наркотических веществ, их продажа и другие подобные нюансы однозначно запрещены в интернет ресурсах. Если в интернет ресурсе есть антиправительственные выступления, определенные попытки государственного переворота, то при этом соответствующий орган исполнительной власти может закрыть этот ресурс и в течение пяти дней в результате суда может быть внесена ясность в эти вопросы. Кроме этого, есть ряд сайтов, которые действуют под ложными именами в социальных сетях и оскорбляют честь и достоинство отдельных личностей, вмешиваются в их личную жизнь. В данных изменениях однозначно указывается, что все новостные ресурсы должны разместить о себе информацию. Если это юридическое лицо, то в социальном ресурсе должны быть указаны его имя, адрес, средства связи, а если это физическое лицо - его электронный адрес, телефонные номера", - сказал депутат.

Амашов добавил, что Комиссия прессы Азербайджана для расширения деятельности Комиссии по борьбе с "рэкетирской журналистикой" привлекли в комиссию представителей правоохранительных органов (Республиканской прокуратуры, министерства внутренних дел, службы госбезопасности).

По его словам, на заседаниях комиссии при обсуждении рэкетирства примут участие представители трех указанных структур. Со стороны этих структур уже определены лица, которые будут членами комиссии.

"В деле борьбы с рэкетирством встречаются такие вопросы, что они уже должны быть расследованы в правовой системе. Когда говорится "рэкетирская журналистика" не должны иметься в виду только журналисты. Потому что есть стороны, которые дают деньги и есть, которые получают. Цель в расширении этой комиссии заключается в том, чтобы если факты найдут свое подтверждение другая сторона - сторона, которая дала деньги была привлечена к ответственности", - сказал депутат.

(Автор: Ильхама Исабалаева)