В Баку снизились цены на землю

БАКУ /Trend/ - В Баку в апреле снизились цены на земельные участки, сказал Trend генеральный директор консалтинговой компании "MBA Group", эксперт в сфере недвижимости Нусрат Ибрагимов.

По его словам, цена на земельные участки понизилась на 3,14 процента. Ибрагимов отметил, что активность на земельном рынке в минувшие месяцами заметно снизилась.

«Теперь мы видим, как снижение активности сказалось на ценах. Обычно в апреле-мае цены на землю повышаются, однако на этот раз мы становимся свидетелями обратной тенденции. Это связано с тем, что в объеме строительства частных домов наблюдается снижение», - сказал эксперт.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)