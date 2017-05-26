По случаю Дня Республики состоялась игра “Что? Где? Когда?” (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 мая с участием команд, состоявших из сотрудников группы компаний AtaHolding и Synergy Group, была проведена популярная игра “Что? Где? Когда?”, посвященная 28 мая - Дню Республики. Мероприятие началось с озвучивания государственного гимна Азербайджана.

В интеллектуальном соревновании приняли участие команды AtaHolding, AtaInsurance, AtaTechnology, ВТБ Банк Азербайджан и Synergy Group. Игра была организована AtaHolding и ведущим передачи “Parlaq Zəka” Айдыном Пириевым. Команды, каждая из которых состояла из 6 членов, постарались ответить на вопросы по разным темам. Во время музыкальной паузы песни для присутствующих исполнил певец Араз Гумбатли.

Первое место заняла команда ВТБ Банк Азербайджан, второе - команда Synergy Group, третье - AtaInsurance.

Начальник отдела корпоративных коммуникаций AtaHolding Диляра Заманова отметила по поводу мероприятия: «Уже стало доброй ежегодной традицией отмечать знаменательную дату нашей страны - 28 мая День Республики, проведением интеллектуального соревнования. И на этот раз турнир прошел в интересной и напряженной атмосфере острого соперничества. Члены команд смогли продемонстрировать не только уровень своих знаний, но и свое умение быстро принимать коллективно выработанный ответ».

Представитель компании Synergy Group Миразиз Азизли поздравил участников соревнования и гостей с предстоящим праздником. Он отметил, что очень радует наличие в частных бизнес-структурах страны сотрудников с подобным широким кругозором.

В заключение мероприятия командам-победителям были вручены сертификаты.