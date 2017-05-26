Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла

26 мая 2017 12:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в субботу ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, днем преимущественно без осадков, сообщили Trend в пятницу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Ночью и утром местами возможен кратковременный дождь. Южный ветер вечером сменится умеренным северо-западный ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-17, днем - 20-25, в Баку ночью - 15-17, днем - 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в норме и составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 55-65 процентов.

Завтра в районах Азербайджана возможны грозовые дожди, местами сильные, град. Ветер восточный.

Ночью - 13-18, днем - 22-27, в горах ночью - 5-10, днем - 12-17 градусов тепла.

27-28 мая в некоторых районах ожидаются грозовые дожди, местами проливные, возможен град. Западный ветер будет усиливаться. В реках возможен подъем уровня воды.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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