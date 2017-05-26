Посол Украины посетил Переводческий центр Азербайджана

26 мая 2017 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко посетил Переводческий центр при Кабинете министров Азербайджана.

Как говорится в сообщении Центра, распространенном в пятницу, на встрече было рассказано о многолетнем национально-культурном родстве азербайджанского и украинского народов, путях развития литературно-культурных связей, осуществленных Переводческим центром международных проектах в этом направлении – переводе и издании на азербайджанском языке произведений известных украинских литераторов, таких как Морис Симашко, Александр Мардань и Игорь Павлюк, недавно изданной на азербайджанском языке «Антологии украинской поэзии», а также размещении в библиотеках и университетах Украины «Антологии современной азербайджанской поэзии», которая в ближайшие дни будет издана в Киеве.

В конце встречи гость преподнес в дар Центру сувенир в форме одного из символов Украины – калины.

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