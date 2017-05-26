Меняется движение автотранспорта на территории в одном из районов Баку

26 мая 2017 14:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Меняется движение автотранспорта на территории в Баку, известной как круг «Гелебе», сообщил в пятницу Trend начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

По словам Асадова, движение транспортных средств, выезжающих с улицы Акима Аббасова на пересечение улиц Гасанбека Зардаби и Моллы Панаха Вагифа, будет направляться только направо - на улицу Гасанбека Зардаби.

«Просьба к автовладельцам, проживающим по ул. Моллы Панаха Вагифа, и к водителям, чтобы они были внимательными на этой территории, и соблюдали требования установленных дорожных знаков. Также на этой территории будет установлен дорожный знак, запрещающий парковку», - сказал Асадов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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