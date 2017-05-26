Коллектив UNEC в музее Истиглал (ФОТО)

26 мая 2017 16:16 (UTC+04:00)

26 мая ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов, профессорско-преподавательский состав и студенты по случаю 28 Мая – Дня республики посетили музей Истиглал.

Делегации UNEC была представлена информация об исторических фактах и документах, отражающих период независимости Азербайджана 99 лет назад. Большой интерес у коллектива UNEC вызвала информация о превращении первого трехцветного флага Демократической Республики в символ Народного движения.

Посетители ознакомились с 6 залами музея, демонстрирующими экспозиции. В первом зале представлены документы, отражающие государственные символы Азербайджана – трехцветный флаг, герб, гимн и Конституция, а также фото, отражающие историю независимости, жизнь выдающихся личностей и разная информация. Во втором зале отражается история Азербайджана периода второй половины XIX века и начала XX века. В других частях зала демонстрируются трехцветный флаг Народного движения, фотофакты, архивные материалы, документы, посвященные геноциду 31 марта. В следующем зале с экспозициями национально-освободительного движения конца XX века, Карабахской войны отражается новая история Азербайджана. В то же время выставлены фото, разные документальные материалы об агрессии Армении на Азербайджан, армянском терроре, кровавых событиях 20 января, Ходжалинском геноциде.

Особый интерес у коллектива UNEC вызвал зал музея, посвященный истории Азербайджанской Республики и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева. Здесь нашли место исторические факты, документы, книги и газетные материалы о внутренней и внешней политике, нефтяной стратегии Великого вождя. Также были демонстрированы фото о деятельности Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, успехах, завоеванных нашей страной в последние годы.

Об UNEC:

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.

Новости по теме
Определились победители конкурса бизнес идеи “Made in Azerbaijan 2017” (ФОТО)
Общество 25 мая 16:19
Американский профессор: Деятельность в UNEC считаю наиболее важным этапом своей жизни (ФОТО)
Общество 25 мая 12:26
Абитуриенты, набравшие свыше 600 баллов, в UNEC (ФОТО)
Общество 23 мая 15:26
Студенты и магистры UNEC получат возможность пройти практику в престижной компании (ФОТО)
Общество 23 мая 11:46
Невероятная возможность абитуриентам
Общество 18 мая 16:35
Абитуриенты, набравшие 700 баллов, посетили UNEC (ФОТО)
Общество 16 мая 11:54
Студенты и преподаватели UNEC в международных программах обмена (ФОТО)
Общество 12 мая 11:44
UNEC расширяет сотрудничество с Федерацией университетов исламского мира
Общество 11 мая 14:40
Первичная территориальная партийная организация YAP UNEC: 94+94 (ФОТО)
Общество 10 мая 12:41
В UNEC завершились спортивные соревнования, посвященные 94-ой годовщине рождения общенационального лидера (ФОТО)
Общество 8 мая 17:14
В UNEC пропагандируется наследие Общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Общество 5 мая 17:28
Студенты UNEC в Центре Гейдара Алиева (ФОТО)
Общество 3 мая 13:21
Магистры UNEC в Нефтяном фонде (ФОТО)
Общество 2 мая 14:36
Знаменитые личности делового мира на встрече со студентами UNEC (ФОТО)
Общество 2 мая 10:32
Профессор UNEC удостоен авторитетного почетного звания
Общество 1 мая 15:28
UNEC окажет кадровую поддержку внешней торговле (ФОТО)
Общество 29 апреля 12:01
В UNEC состоялось мероприятие, посвященное 94-й годовщине со дня рождения академика Зарифы Алиевой (ФОТО)
Общество 28 апреля 14:12
Делегация UNEC встретилась со старшеклассниками (ФОТО)
Общество 25 апреля 09:58