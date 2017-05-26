Самому пожилому избирателю в Азербайджане 123 года

26 мая 2017 19:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Самому пожилому избирателю в Азербайджане 123 года, сказал в пятницу на заседании Центральной избирательной комиссии ее председатель Мазахир Панахов.

«Это Аллахвердиева Самарканд Гюльмамед гызы, 1894 года рождения - избиратель третьего избирательного участка Бардинского избирательного округа №94. А среди мужчин самый пожилой избиратель – 117-летний Гурбанов Саттар Гасан оглу - избиратель 23-го избирательного участка Билясуварского избирательного округа №66», - сказал Панахов.

Председатель ЦИК добавил, что 339 974 избирателя в Азербайджане – это беженцы и вынужденные переселенцы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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