БАКУ /Trend/ - Самому пожилому избирателю в Азербайджане 123 года, сказал в пятницу на заседании Центральной избирательной комиссии ее председатель Мазахир Панахов.

«Это Аллахвердиева Самарканд Гюльмамед гызы, 1894 года рождения - избиратель третьего избирательного участка Бардинского избирательного округа №94. А среди мужчин самый пожилой избиратель – 117-летний Гурбанов Саттар Гасан оглу - избиратель 23-го избирательного участка Билясуварского избирательного округа №66», - сказал Панахов.

Председатель ЦИК добавил, что 339 974 избирателя в Азербайджане – это беженцы и вынужденные переселенцы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)