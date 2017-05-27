Мадат Гулиев выразил отношение к смертности среди заключенных

БАКУ /Trend/ - В других государствах уровень смертности среди заключенных в пенитенциарных учреждениях не ниже, чем в Азербайджане. Об этом в субботу сказал глава Службы государственной безопасности (СГБ), генерал-лейтенант Мадат Гулиев.



По его словам, случаи смерти среди заключенных не связаны с тем, что на них оказывают особое давление.

"Такие случаи бывают и вне изоляторов. Заключенный изолируется, он лишается определенных возможностей. Но я еще раз повторяю, что случаи смерти бывают во всех пенитенциарных службах", - сказал глава СГБ.

(Автор: Эльчин Мехтиев)