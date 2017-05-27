Мадат Гулиев выразил отношение к смертности среди заключенных

27 мая 2017 10:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В других государствах уровень смертности среди заключенных в пенитенциарных учреждениях не ниже, чем в Азербайджане. Об этом в субботу сказал глава Службы государственной безопасности (СГБ), генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

По его словам, случаи смерти среди заключенных не связаны с тем, что на них оказывают особое давление.

"Такие случаи бывают и вне изоляторов. Заключенный изолируется, он лишается определенных возможностей. Но я еще раз повторяю, что случаи смерти бывают во всех пенитенциарных службах", - сказал глава СГБ.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

Новости по теме
Во время Исламиады не предпринимались попытки какой-либо провокации - глава СГБ
Политика 09:45
Мадат Гулиев: В Азербайджане есть большие интересы других государств
Политика 09:24
Проведение в Баку Исламиады уже само по себе является для Азербайджана своеобразной победой - глава СГБ
Политика 19 мая 16:21
Мадат Гулиев: Внутри Азербайджана нет никаких угроз
Политика 19 мая 15:12
Мадат Гулиев: В Азербайджане будет полностью обеспечена безопасность IV Игр исламской солидарности
Политика 3 мая 14:02
Мадат Гулиев: Бакинский марафон – важное мероприятие для нашего народа
Политика 30 апреля 10:39
Глава Службы госбезопасности Азербайджана встретился с секретарем Совбеза России
Политика 11 апреля 14:41
Органы безопасности Азербайджана вступили в новый этап своего развития - Мадат Гулиев (ФОТО)
Политика 28 марта 19:22
Служба госбезопасности: Армянский террор в Азербайджане привел к гибели свыше 2 тысяч мирных людей
Политика 3 марта 12:05
Мадат Гулиев: До сих пор к террористическим организациям присоединилось около 900 граждан Азербайджана
Политика 3 марта 12:02
Мадат Гулиев: Присоединившись к антитеррористической коалиции, Азербайджан вносит свой вклад в борьбу с терроризмом
Политика 3 марта 11:39
Невозвращение тела азербайджанского военнослужащего является грубым нарушением Арменией Женевских конвенций - Мадат Гулиев
Политика 17 января 16:49
Азербайджан осуществляет все необходимые превентивные меры для предотвращения террористических угроз - Мадат Гулиев
Политика 12 декабря 2016 11:33
В связи с «черным валютным рынком» проводится расследование, есть подозреваемые - Мадат Гулиев
Общество 12 декабря 2016 11:31
По делу бывшего МНБ уволено более 500 сотрудников – глава Службы безопасности Азербайджана
Общество 12 декабря 2016 11:22
Службы государственной безопасности Азербайджана и Грузии подписали Меморандум о сотрудничестве (ФОТО)
Политика 2 августа 2016 21:54
Азербайджан представлен на совещании глав органов спецслужб в Санкт-Петербурге (ФОТО)
Политика 28 июля 2016 14:35
Апрельские события имеют важное военно-политическое значение - Мадат Гулиев
Нагорно-карабахский конфликт 25 июня 2016 12:29