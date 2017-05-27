Завтра в Баку будет солнечная погода

27 мая 2017 12:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в воскресенье ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Однако ночью в некоторых местах полуострова возможен дождь, северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-17, днем - 21-26, в Баку ночью - 15-17, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится от 758 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана в некоторых местах прогнозируются грозовые дожди, местами сильные. Утром в некоторых местах туман, западный ветер усилится.

Ночью 13-18, днем 25-30, в горах ночью 7-12, днем 13-18 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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