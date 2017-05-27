Люди чаще всего умирают от сердечно-сосудистых заболеваний – кардиохирург Кямран Мусаев (ФОТО)

27 мая 2017 13:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, как и во всем мире, люди чаще всего умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, нежели от других болезней, сказал в субботу председатель Общества сердечно-сосудистой хирургии Азербайджана, главврач Центральной клинической больницы (ЦКБ), доктор медицинских наук Кямран Мусаев.

Главврач ЦКБ подчеркнул, что в Азербайджане сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди болезней, приводящих к смерти. «В Азербайджане достаточно много людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому их профилактика, диагностика и лечение сохраняет свою актуальность», - отметил Мусаев.

По словам главврача, причины широкого распространения подобных заболеваний различны. «Но основные причины связаны с пассивным образом жизни, курением, потреблением алкоголя, неправильным питанием. Если своевременно диагностировать врожденный порок сердца, то развитие болезни можно предотвратить. Врожденный порок сердца - особая область кардиологии. Медицине не до конца понятны причины рождения детей с пороком сердца, однако у некоторых больных мы можем видеть определенные причины, одной из которых могут стать различные инфекционные болезни, перенесенные матерью во время беременности. Но в большинстве случаев причину найти невозможно», - отметил Мусаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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