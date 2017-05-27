В Кардиохирургическом центре проведено около 5 тысяч операций - минздрав Азербайджана

27 мая 2017 15:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку состоялась церемония открытия V Международного конгресса «Бакинские дни сердца», посвященного 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Проводимое при организационной поддержке Азербайджанского общества сердечно-сосудистой хирургии (АОССХ) и начавшееся 26 мая мероприятие завершится завтра.

Каждые два года в мае АОССХ проводит международный конгресс по случаю дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сказал, выступая на мероприятии, председатель Общества, главврач Центральной клинической больницы (ЦКБ), доктор медицинских наук Кямран Мусаев.

По его словам, в рамках Конгресса для молодых врачей организуются высокоуровневые курсы, проводится обмен опытом.

Кямран Мусаев добавил, что в сессиях, которые проводятся в рамках Конгресса, участвуют специалисты, местные врачи более десяти стран мира, и в целом более 400 кардиологов и кардиохирургов, обсуждающих последние достижения в сфере кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии.

Замминистра здравоохранения Эльсевяр Агаев отметил, что в Азербайджане традиции кардиохирургии были заложены с 60-х годов. «В советское время и в годы независимости общенациональный лидер Гейдар Алиев предпринимал очень серьезные шаги по развитию здравоохранения в Азербайджане», - отметил Агаев.

Замминистра сообщил, что с 2012 года и по сегодняшний день в Кардиохирургическом центре при Научно-хирургическом центре было проведено около пяти тысяч операций, 30 процентов из которых были проведены у детей.

Конгресс продолжает свою работу сессиями.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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