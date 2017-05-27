Вертолет "Ми-8" совершил вынужденную посадку, пострадавших нет

БАКУ /Trend/ - В субботу, 27 мая, вертолет "Ми-8" авиакомпании Silkway Helicopters Services совершил вынужденную посадку на остров Чилов в Каспийском море.

На борту вертолёта находилось 15 пассажиров и 3 члена экипажа, во время благополучной посадки никто из людей не пострадал. Воздушному судну также не нанесен урон.

Причиной аварийной посадки вертолета, следовавший на месторождение "Нефтяные Камни", послужил отказ одного из двигателей.

Пассажиры будут доставлены на место назначения другим вертолетом Silkway Helicopters.

В настоящее время создана специальная комиссия, которая займется изучением данного происшествия.