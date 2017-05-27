Азербайджан уже известен в мире как спортивная страна - замглавы ИВ

КЮРДЕМИР/ Trend/ - В Азербайджане проводятся спортивные соревнования мирового уровня. Азербайджан провел на высоком уровне Первые Европейские игры, соревнования "Формулы-1" и IV Игры исламской солидарности. Об этом сказала заместитель главы исполнительной власти (ИВ) Кюрдемирского района, глава отдела общественно-политических и гуманитарных вопросов Аскерли Василя.

По ее словам, Азербайджан уже известен в мире как спортивная страна.

Она отметила большие заслуги Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в осуществлении этих работ.

Аскерли сообщила, что спортивные соревнования проходят не только в Баку, но и в районах Азербайджана. "В Олимпийском спортивном комплексе Кюрдемира уже семь лет действует группа гимнастики и за этот период группа добилась больших успехов", - сказала она.