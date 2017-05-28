БАКУ /Trend/ - В Азербайджане запрещается прерывание детских передач рекламами. В связи с этим предлагаются новые дополнения в закон "О правах ребенка".
Согласно проекту, предусматривающему внесение дополнений в закон, запрещается обращения детям, связанные с использованием алкогольных напитков, прерывание программ (передач) для детей рекламами алкогольных напитков.
Согласно дополнениям также запрещается размещать рекламу в учебнике, учебном пособии, учебном материале, тетраде и альбоме.
Законопроект будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана 31 мая.
(Автор: Ильхама Исабалаева)