Завтра в Баку будет солнечная погода

28 мая 2017 11:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в воскресенье в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-16, днем - 21-26, в Баку ночью - 14-16, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится от 758 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-65 процентов.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, утром и днем в некоторых местах ожидаются грозы и дожди. Местами есть вероятность града. Ветер западный, местами порывистый.

Ночью 13-18, днем 25-30, в горах ночью 6-11, днем 14-19 градусов тепла.

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