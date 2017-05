Продолжается строительство моста через реку Киш в Шекинском районе (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжаются работы по восстановлению моста через реку Киш в Шекинском районе. Протяженность моста 88,2 метра, ширина - 11 метров.

Как сообщили Trend в понедельник в ОАО «Азеравтойол», ширина проезжей части нового моста составит восемь метров. С целью обеспечения удобного и безопасного передвижения пешеходов, по обеим сторонам дороги будут построены тротуары шириной 1,5 метра. Мост будет однопролетным, высота моста над руслом реки – семь метров, что предотвратит в будущем нанесение мосту ущерба селями.

Опоры моста уже построены, в настоящее время ведутся работы по строительству пролётных строений. По завершении этих работ начнется строительство проезжей части.

Также принимаются профилактические и превентивные меры для обеспечения защиты моста и прилегающих территорий от селевых потоков.

В июле 2016 года сошедшие в результате ливней селевые потоки разрушили автомобильный мост через реку Киш, в результате была прервана транспортная связь села Киш с районным центром.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 августа 2016 года подписал распоряжение о восстановлении единственного моста, соединяющего село Киш, в котором проживают семь тысяч человек, с окрестными населенными пунктами.

