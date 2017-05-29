Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

29 мая 2017 12:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове во вторник ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в понедельник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Северо-западный ветер сменит умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-18, днем - 24-29, в Баку ночью - 15-17, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 765 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 55-65 процентов.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, утром и днем в некоторых местах ожидаются грозы и дожди, местами возможен град. Ночью 14-19, днем 27-32, в горах ночью 7-12, днем 18-23 градуса тепла.

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