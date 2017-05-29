Вышел свет специальный выпуск журнала “UNEC Ekspert”, посвященный Стратегической дорожной карте (ФОТО)

29 мая 2017 17:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения общественности аналитическими исследованиями о направлениях проводимых в стране экономических реформ, вышел свет специальный выпуск журнала “UNEC Ekspert”, посвященный Стратегической дорожной карте.

В этом выпуске журнала в целях обеспечения динамического перехода нефти в постнефтяной период после потери ею роли драйвера экономического развития в связи развитием ненефтяных сфер полностью описана картина реформ и раскрыта их философская сущность. Так, в журнале нашли место статьи экспертов, анализирующих все реформы, реализуемые по сферам и секторам экономики страны, полностью охватившие «Стратегическую дорожную карту».

В журнале нашли место вопросы этапов инновационного развития национальной экономики, изменчивой роли государства в экономике, рисков системы национальных финансов, возможностей реализации потенциала ненефтяного экспорта страны, направлений развития сельского хозяйства и туризма. В то же время особое место отводится новому «золотому правилу» использования доходов от нефти. Выдвинуты предложения об осуществлении комплексных и системных мероприятий по стимуляции на международных рынках бренда “Made in Azerbaijan”.

Наряду с этим вниманию читателей представлены исследовательские и аналитические статьи и комментарии экспертов по перспективам развития малого и среднего предпринимательства, отражающих социальную направленность осуществляемых в стране экономических реформ и экономической политики.

Аналитические статьи экспертов UNEC в связи с перспективами превращения Баку в региональный финансовый центр и применением международного опыта в транспортно-транзитный узел вызовут интерес у широкой массы читателей.

UNECявляется брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.

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