В Азербайджане могут увеличить штраф за необоснованное увольнение женщины

30 мая 2017 15:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане могут увеличить штраф за необоснованное расторжение трудового договора с женщиной по мотивам ее беременности или наличия на иждивении ребенка в возрасте до трех лет, а также с мужчиной, самостоятельно воспитывающим ребенка в возрасте до трех лет.

Это предусматривают изменения, предлагаемые в Уголовный кодекс Азербайджана.

Согласно изменениям, необоснованное расторжение трудового договора с женщиной по мотивам ее беременности или наличия на иждивении ребенка в возрасте до трех лет, а также с мужчиной, самостоятельно воспитывающим ребенка в возрасте до трех лет, будет наказываться штрафом в размере от 2000 до 3000 манатов.

В действующем законодательстве размер штрафа составляет от 500 до 1000 манатов

Предложенные изменения планируется вынести на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента), которое состоится 31 мая.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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