Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в Баку объявляет приём в бакалавриат

30 мая 2017 10:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в Баку объявляет приём в бакалавриат (образование на русском языке, очное отделение) на 2017/2018 учебный год.

Прием заявлений на первый курс обучения по программам бакалавриата Филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Баку в 2017 году будет проводиться в электронной форме с 01 июня 2017 года по 04 июля 2017 года включительно.

Подать заявление можно на сайте Филиала http://msu.az/ или на сайте ГЭЦ http://dim.gov.az/.

Новости по теме
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в Баку объявил приём в магистратуру на 2017/2018 учебный год
Общество 13 мая 15:15
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в Баку провел традиционный День открытых дверей (ФОТО)
Общество 9 апреля 00:38
В Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в Баку прошло мероприятие, посвященное 305-летию со дня рождения Ломоносова (ФОТО)
Общество 1 декабря 2016 12:06
В Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Баку прошел «День открытых дверей» (ФОТО)
Общество 26 ноября 2016 21:25
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в Баку проведет День открытых дверей
Общество 22 ноября 2016 12:33
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Баку объявляет о приеме документов абитуриентов на 2016/2017 учебный год
Общество 19 июля 2016 14:54
В Филиале МГУ имени М.В.Ломоносова в Баку прошел День открытых дверей
Общество 14 мая 2016 20:35
В Бакинском филиале МГУ им. М.В.Ломоносова состоялась официальная церемония вручения дипломов выпускникам 2015 года (ФОТО)
Общество 17 июля 2015 11:12
Жизнь – это действительно огромная химическая лаборатория (ФОТО)
Общество 13 июля 2015 09:23
Бакинский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова объявляет прием студентов
Общество 8 июля 2014 16:15