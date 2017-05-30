В библиотеку Конгресса США передана книга о кулинарном искусстве Азербайджана

30 мая 2017 11:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В библиотеку Конгресса США в рамках празднования Новруза была передана книга «Гранаты и шафран: кулинарное путешествие в Азербайджан».

Ролик о передаче книги азербайджанского автора в одну из крупнейших библиотек мира был представлен в конце мая.

Ранее книга проживающей в США азербайджанки Фариды Буюран «Гранаты и шафран: кулинарное путешествие в Азербайджан» (Pomegranates and Saffron: A Culinary Journey to Azerbaijan) была объявлена серебряным призером американской премии Living Now Book Awards в категории "Этническая кухня/праздничные блюда/специализированные ассортименты". Это первая книга об азербайджанской кухне, получившая премию от Living Now Book Awards.

Книга «Гранаты и шафран: кулинарное путешествие в Азербайджан» была представлена покупателям в октябре 2014 года и является первым всеобъемлющим изданием по азербайджанской кухне на английском языке. Она состоит из 336 страниц и предлагает читателям 200 рецептов закусок и салатов, супов, блюд из теста, мяса, овощей, яиц, сортов хлеба, плова, напитков и десертов. Книга также включает избранные рецепты из популярного блога автора Фариды Буюран. Кроме того, в издании опубликованы рассказы об азербайджанской культуре и пословицы, связанные с азербайджанской кухней и застольем, что, в свою очередь, придает книге неповторимый колорит.

(Автор: Эльмира Таривердиева)

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